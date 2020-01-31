Львів визнали найкращим у Центрально-Східній Європі містом для аутсорсингу

На саміті CEE Business Services Awards 2020, який пройшов у столиці Польщі Варшаві, Львів було визнано найкращим для аутсорсингу в категорії міст Центрально-Східної Європи, що розвиваються.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За підсумками 8-ої щорічної церемонії нагородження CEE Business Services Summit & Awards Львів визнали найкращим містом для бізнес-аутсорсингу у Центрально-Східній Європі у категорії міст, що розвиваються", - йдеться у повідомленні.

Участь у саміті взяли понад 320 топ-менеджерів з 23 країн, а також більше 75 міжнародних фірм із Західної Європи, Скандинавії, США, Великобританії та Індії, які зацікавлені у створенні, розширенні та оптимізації центрів бізнеспослуг у Центральній та Східній Європі.

Конкурентами Львова були міста Дебрецен (Угорщина), Клайпеда та Каунас (Литва), Кощице (Словаччина).

За словами начальника управління інвестицій та проєктів Львівської міськради Романа Старецького, ця перемога демонструє хороші перспективи для Львова у пошуку потенційних інвесторів. Серед переваг міста він назвав "величезний потенціал молодих талантів, адже маємо близько 120 тисяч студентів у місті, чудове географічне розташування, інфраструктурний розвиток міста, велику кількість вищих навчальних закладів та навчальних програм, а також історії успіхів існуючих компанії у сфері аутсорсингу бізнеспроцесів".

Аутсо́рсинг - передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Найпоширенішим видом аутсорсингу є IT-аутсорсинг, зокрема, робіт зі створення та супроводу продуктів програмування.