Львів визнали найкращим у Центрально-Східній Європі містом для аутсорсингу

Львів визнали найкращим у Центрально-Східній Європі містом для аутсорсингу

Укрінформ
На саміті CEE Business Services Awards 2020, який пройшов у столиці Польщі Варшаві, Львів було визнано найкращим для аутсорсингу в категорії міст Центрально-Східної Європи, що розвиваються.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За підсумками 8-ої щорічної церемонії нагородження CEE Business Services Summit & Awards Львів визнали найкращим містом для бізнес-аутсорсингу у Центрально-Східній Європі у категорії міст, що розвиваються", - йдеться у повідомленні.

Участь у саміті взяли понад 320 топ-менеджерів з 23 країн, а також більше 75 міжнародних фірм із Західної Європи, Скандинавії, США, Великобританії та Індії, які зацікавлені у створенні, розширенні та оптимізації центрів бізнеспослуг у Центральній та Східній Європі.

Конкурентами Львова були міста Дебрецен (Угорщина), Клайпеда та Каунас (Литва), Кощице (Словаччина).

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За словами начальника управління інвестицій та проєктів Львівської міськради Романа Старецького, ця перемога демонструє хороші перспективи для Львова у пошуку потенційних інвесторів. Серед переваг міста він назвав "величезний потенціал молодих талантів, адже маємо близько 120 тисяч студентів у місті, чудове географічне розташування, інфраструктурний розвиток міста, велику кількість вищих навчальних закладів та навчальних програм, а також історії успіхів існуючих компанії у сфері аутсорсингу бізнеспроцесів".

Аутсо́рсинг - передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Найпоширенішим видом аутсорсингу є IT-аутсорсинг, зокрема, робіт зі створення та супроводу продуктів програмування.

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