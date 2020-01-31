На Рівненщині зростає кількість хворих на кір

Зростання кількості хворих на кір продовжують реєструвати на Рівненщині, за цей тиждень госпіталізовано двох хворих, у тому числі й 8-місячну дитину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр.

«Кір продовжує реєструватись на території Рівненської області. За поточний тиждень з діагнозом «кір» госпіталізовано ще двоє хворих. Захворіла 8-ми місячна дитина із Здолбунівського району та 40-річна жителька Корецького району. Загалом з початку року в області на кір захворіло п’ятеро», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в області вакцинація проти кору дітей у віці один рік виконана лише трохи більше 85%, і це є найнижчим показником серед всіх областей України.

Всього ж 2310 дітей так і не отримали ревакцинацію проти кору.

Як повідомили кореспонденту агентства у Рівненському обласному лабораторному центрі МОЗ України, на Рівненщину цього тижня надійшло ще 13300 доз вакцини проти кору. З початку року це вже друга поставка вакцини до області. В середині цього місяця до регіону надійшло 36 200 доз препарату.

Вакцини були закуплені за кошти державного бюджету.

Імунобіологічний препарат «Пріорикс» бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline) перекваліфікований ВООЗ. Ця процедура передбачає, що вакцина відповідає найвищим європейським оцінкам якості.

Фото: rivne.media