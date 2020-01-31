У Слов’янську побудували сучасний діагностичний центр – ОДА

У Слов’янську побудували сучасний діагностичний центр, розрахований на 540 відвідувань на добу.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.

«Завершені будівельні роботи й розпочатий монтаж обладнання в Обласному діагностичному центрі у Слов’янську. Це буде найсучасніший на сьогодні центр на півночі Донецької області, він розрахований на 540 відвідувань на добу», - йдеться у повідомленні.

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Планується, що своїх перших відвідувачів центр прийме вже у першому півріччі 2020-го року.

Фото: dn.gov.ua