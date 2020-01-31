Понад 600 населених пунктів у двох областях — без світла через негоду

Понад 600 населених пунктів у двох областях — без світла через негоду

Укрінформ
В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях, а саме: Сумська – 440 та Чернігівська – 162”- йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ожеледиця і сніг: дороги чистять понад 800 одиниць техніки

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.

Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-