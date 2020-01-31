Понад 600 населених пунктів у двох областях — без світла через негоду

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях, а саме: Сумська – 440 та Чернігівська – 162”- йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.

Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки.