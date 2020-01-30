Гончарук завтра їде на Житомирщину
Укрінформ
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у п’ятницю, 31 січня, відвідає Житомирську область, де проведе нараду з термосанації житлових будинків.
Про це повідомляє Житомирська ОДА.
«Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 31 січня 2020 року перебуватиме із робочою поїздкою на Житомирщині», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що програмою візиту передбачено огляд багатоповерхового будинку в Житомирі на вулиці Небесної Сотні, 16, що потребує термомодернізації.
Крім того, Гончарук проведе робочу нараду щодо термосанації житлового фонду.