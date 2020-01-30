Гончарук завтра їде на Житомирщину

Гончарук завтра їде на Житомирщину

Укрінформ
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у п’ятницю, 31 січня, відвідає Житомирську область, де проведе нараду з термосанації житлових будинків.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 31 січня 2020 року перебуватиме із робочою поїздкою на Житомирщині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програмою візиту передбачено огляд багатоповерхового будинку в Житомирі на вулиці Небесної Сотні, 16, що потребує термомодернізації.

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Крім того, Гончарук проведе робочу нараду щодо термосанації житлового фонду.

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