У Миколаєві на карантин через грип і ГРВІ закрилися ще 20 навчальних закладів

Кількість шкіл міста Миколаєва, які припиняють навчання через грип та ГРВІ, збільшилася ще на 20 - загалом нині "грипує" 42 заклади.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У Миколаєві через високий рівень захворювання на грип та ГРВІ призупиняють освітній процес ряд закладів загальної середньої освіти. Завтра, 31 січня, ще 20 освітніх закладів відправляються "на карантин", - йдеться у повідомленні.

Наразі припинено освітній процес вже у 42 школах і гімназіях. Натомість з 30 січня відновив освітній процес заклад загальної середньої освіти №1 імені Олега Ольжича.

Рішення про призупинення освітнього процесу приймаються лише після клопотання керівників закладів до управління освіти Миколаївської міської ради, де захворюваність на грип та ГРВІ складає більше 20%.