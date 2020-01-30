Депутат Полтавської облради вимагав 60 тисяч "відкату"
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Укрінформ
Депутату Полтавської облради, викритому СБУ на вимаганні грошей у підприємців, оголосили підозру.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби задокументували, що депутат, який є членом постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, вимагав від місцевого бізнесмена понад 60 тисяч гривень «відкату». Це 10 відсотків коштів, виділених комерсанту з обласного бюджету в межах фінансування цільової програми із озеленення скверу в Лубнах”, - йдеться у повідомленні.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, депутату Полтавської обласної ради та його посереднику повідомили про підозру у вчиненні злочину.
Тривають слідчі дії.