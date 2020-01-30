Депутат Полтавської облради вимагав 60 тисяч "відкату"

Депутату Полтавської облради, викритому СБУ на вимаганні грошей у підприємців, оголосили підозру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби задокументували, що депутат, який є членом постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, вимагав від місцевого бізнесмена понад 60 тисяч гривень «відкату». Це 10 відсотків коштів, виділених комерсанту з обласного бюджету в межах фінансування цільової програми із озеленення скверу в Лубнах”, - йдеться у повідомленні.

У СБУ стверджують, що депутат погрожував підприємцю фізичною розправою у разі відмови сплатити гроші. Правоохоронці затримали посередника, який є помічником депутата, безпосередньо під час передачі першої частини ‒ 10 тисяч гривень, поінформували в пресцентрі.

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Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, депутату Полтавської обласної ради та його посереднику повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії.