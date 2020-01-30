Нафтогаз назвав населені пункти, які можуть залишитися без тепла
Про це повідомляє пресслужба НАК.
"Нафтогаз повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року. Нафтогаз не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків", - наголосили у компанії.
З 24 січня 2020 року 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за використаний газ й уникли ризику відключенням від газопостачання.
"Проте 18 виробників тепла все ще знаходяться у зоні ризику, оскільки не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО", - зазначили у компанії.
За оперативними даними, станом на 29 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн гривень з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.
"Для уникнення відключення газопостачання з 01 лютого 2020 року підприємствам-боржникам необхідно у крайній термін сьогодні, 30 січня 2020 року, провести з Нафтогазом необхідні розрахунки (у тому числі з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.)", - зазначили у НАК.
За даними пресслужби, можуть залишитися без тепла через борги, зокрема, споживачі у Кривому Розі, Дніпрі, Калуші, Щасті, Одесі, Полтаві, Сумах, Харкові та інших.