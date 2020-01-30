У Львові 18-річний юнак загинув, намагаючись зробити селфі на вагоні

У Львові 18-річний місцевий житель загинув від удару струмом, намагаючись зробити селфі на вагоні-цистерні

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"29 січня близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що на залізничних коліях по вулиці Опришківській у Львові загинув молодий хлопець. На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 18-річний львів’янин", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що разом із своїм братом та товаришем хлопець прогулювався залізничними коліями та вирішив зробити селфі на вагоні-цистерні. Він виліз на вагон та був уражений електричним струмом. Від отриманих травм хлопець помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють обставини події.