Частина Лисичанська залишилася без води - не працюють три насосні станції

У ніч на 30 січня в Лисичанську на Луганщині через пориви вітру знеструмлені три насосні станції.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У ніч на 30 січня у Лисичанську через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тис. абонентів. До відновлювальних робіт залучено бригаду КП «Лисичанськ водоканал». Котельні працюють в штатному режимі. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено”, - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 тис. 122 працівники та 835 одиниць техніки.