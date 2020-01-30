Ожеледиця і сніг: дороги чистять понад 800 одиниць техніки

У четвер, 30 січня, внаслідок сильного снігу у ряді областей України для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно в роботі 1122 робітника.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодор.

"У північних, центральних та західних областях спостерігається сніг, де випало до 7 см. (Полтавська область). В Житомирській, Рівненській, Луганській та Херсонській місцями дощ при плюсовій температурі. На перевалах Івашківській, Орявський, Ужоцький, Яблунецький, Вишківський йде невеликий сніг, де випало до 2-4 см, на решті перевалах без опадів. Стан покриття мокре, на Вишківському та Торунському перевалах — засніжене", - йдеться у повідомленні.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, з утворенням ожеледиці, яка ліквідовувалася. Виконуються роботи з очистки проїзної частини дороги від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

Зазначається, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 835 одиниць техніки та 1122 робітника.