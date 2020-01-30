Майже 400 населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Внаслідок ускладнення погодних умов (опади, пориви вітру) у ніч на четвер в Україні залишилися без електропостачання 397 населених пунктів у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "У ніч на 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях, а саме: Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 та Запорізька – 2", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Негода в Україні: синоптики прогнозують сніг із дощем і штормовий вітер До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.