Майже 400 населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Майже 400 населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Укрінформ
Внаслідок ускладнення погодних умов (опади, пориви вітру) у ніч на четвер в Україні залишилися без електропостачання 397 населених пунктів у восьми областях. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч на 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях, а саме: Полтавська – 201, Чернігівська – 88, Сумська – 72, Кіровоградська – 10, Донецька – 10, Черкаська – 8, Дніпропетровська – 6 та Запорізька – 2", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Негода в Україні: синоптики прогнозують сніг із дощем і штормовий вітер

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-