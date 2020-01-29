Понад тисяча людей взяли участь у смолоскипній ході на честь Героїв Крут, пройшовши головною вулицею Сумською від площі Конституції у центрі Харкова до обласної філармонії, що на вулиці Римарської.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, хода організована за ініціативи міського осередку партії "Національний корпус", ГО "Ветеранське братерство", “Азовського Руху” та присвячена 102-й річниці подвигу Героїв Крут.

Колона пройшла із запаленими смолоскипами, під прапорами України, партії "Національний корпус", ГО "Ветеранське братерство", червоно-чорними стягами, символікою "Національних дружин". Учасники ходи скандували "Слава Україні - Героям слава!", "Україна понад усе!".

Центром Харкова пройшла смолоскипна хода на честь Героїв Крут // Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

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Вулиця була перекрита для авто. На тротуарах та по боках колони йшли посилені поліцейські патрулі, зокрема кінологи, а також бійці Нацгвардії. Загалом близько 500 осіб.

Після мітингу у Великій залі філармонії розпочався показ документального фільму про Героїв Крут та нагородження 50 ветеранів війни на сході України. Ці ветерани, так само як і Герої Крут у свій час, були студентами, коли пішли боронити країну.

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Також нагороджено п'ятьох матерів загиблих бійців. Вони отримали "Хрест бойового братерства" - народну нагороду, засновану за ініціативою Міністерства у справах ветеранів та ВПО, та подяку від міністерства.

Нагадаємо: раніше у Харкові відбувся пам’ятний молебень до 102-х роковин бою з більшовицькими загарбниками під Крутами.