Центром Харкова пройшла смолоскипна хода на честь Героїв Крут
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, хода організована за ініціативи міського осередку партії "Національний корпус", ГО "Ветеранське братерство", “Азовського Руху” та присвячена 102-й річниці подвигу Героїв Крут.
Колона пройшла із запаленими смолоскипами, під прапорами України, партії "Національний корпус", ГО "Ветеранське братерство", червоно-чорними стягами, символікою "Національних дружин". Учасники ходи скандували "Слава Україні - Героям слава!", "Україна понад усе!".Центром Харкова пройшла смолоскипна хода на честь Героїв Крут // Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
Вулиця була перекрита для авто. На тротуарах та по боках колони йшли посилені поліцейські патрулі, зокрема кінологи, а також бійці Нацгвардії. Загалом близько 500 осіб.
Після мітингу у Великій залі філармонії розпочався показ документального фільму про Героїв Крут та нагородження 50 ветеранів війни на сході України. Ці ветерани, так само як і Герої Крут у свій час, були студентами, коли пішли боронити країну.
Також нагороджено п'ятьох матерів загиблих бійців. Вони отримали "Хрест бойового братерства" - народну нагороду, засновану за ініціативою Міністерства у справах ветеранів та ВПО, та подяку від міністерства.
Нагадаємо: раніше у Харкові відбувся пам’ятний молебень до 102-х роковин бою з більшовицькими загарбниками під Крутами.