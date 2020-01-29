У Кривому Розі чоловік стріляв у патрульних
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"29 січня у Саксаганському районі м. Кривій Ріг під час виконання своїх функціональних обов’язків правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка для встановлення його особи. При спілкуванні з поліцейськими містянин помітно занервував та спробував втекти. При цьому дістав пістолет та вистрілив у бік патрульних", - йдеться у повідомленні.
Згодом чоловіка затримали, ним виявився 39-річний місцевий житель.
У порушника вилучили пістолет травматичної дії з набоями та направили їх на експертизу.
Внаслідок інциденту поліцейські не постраждали.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
За стрілянину у поліцейських затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
Обставини справи встановлюються.