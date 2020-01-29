У Кривому Розі чоловік стріляв у патрульних

Правоохоронці затримали у Кривому Розі зловмисника, який стріляв у співробітників поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"29 січня у Саксаганському районі м. Кривій Ріг під час виконання своїх функціональних обов’язків правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка для встановлення його особи. При спілкуванні з поліцейськими містянин помітно занервував та спробував втекти. При цьому дістав пістолет та вистрілив у бік патрульних", - йдеться у повідомленні.

Згодом чоловіка затримали, ним виявився 39-річний місцевий житель.

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У порушника вилучили пістолет травматичної дії з набоями та направили їх на експертизу.

Внаслідок інциденту поліцейські не постраждали.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За стрілянину у поліцейських затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Обставини справи встановлюються.