В університеті Каразіна відкрили симуляційний центр медпідготовки

Суперсучасний симуляційний центр медичної підготовки відкрито на медичному факультеті Харківського національного університету ім. Каразіна.

У відкритті центру, яке відбулося у рамках заходів до 215-річчя університету, взяв участь заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поява такого симуляційного центру з новітнім інноваційним обладнанням це непересічна подія, беззаперечний успіх. Наявність сучасного обладнання - це один крок, наступний - його підключення та інтеграція в навчальний процес. Немає сумніву, що університет знайде найкращий спосіб використання цього обладнання в навчальному процесі", - зазначив Стадний.

В університеті Каразіна відкрили симуляційний центр медичної підготовки / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За словами декана медичного факультету професора Ігоря Белозьорова, цей факультет входив до складу університету з моменту його заснування.

"Зараз це - центр практичної підготовки майбутніх лікарів за повним циклом навчання - від візуального знайомства з анатомічним матеріалом до автоматичної обробки результатів. Студенти матимуть змогу працювати згідно з міжнародними протоколами надання медичної допомоги", - підкреслив Белозьоров.

За словами директора центру Андрія Тележного, для навчання практичним навичкам використовуються сучасні манекени і симуляційне обладнання від провідних виробників Ambu, Gaumard, Simbionix, Simulab. "До того ж, реанімаційні манекени мають функції живої людини в критичному стані, і на них можна відпрацьовувати надання невідкладної допомоги при будь-яких станах і травмах", - додав він.

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Симуляційний центр розміщено на 6 поверсі Північного корпусу університету, де створено чотири відділення сучасної клініки: відділення невідкладної допомоги, пологова зала з неонатальним та педіатричним блоками, хірургічний операційний блок, реанімаційне відділення. Тут встановлений інтерактивний (3D) анатомічний стіл, який дозволяє з усіх ракурсів вивчати системи і органи людського тіла - як здорові, так і уражені патологіями.

За словами ректора університету ім. Каразіна академіка Віля Бакірова, подібних масштабних центрів з надсучасною апаратурою ще не було в Україні.

"Симуляційний центр - перший крок до створення університетської клініки, що входить до стратегії розвитку університету", - сказав ректор.

Як зазначалося на відкритті, отримати нові навички та підвищити свою кваліфікацію в цьому центрі зможуть не тільки студенти, а й лікарі-інтерни, аспіранти, науковці і медичні працівники. На базі центру в подальшому заплановане проведення різноманітних сертифікованих курсів для лікарів.