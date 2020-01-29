У Вінниці створили е-мапу парковок і автостоянок

У Вінниці створили електронну карту паркувань і стоянок автотранспорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Вінницька міська рада.

«Для того, щоб допомогти водіям визначитись із місцем для паркування, на мапу міста, що на офіційному сайті Вінницької міської ради, нанесено інформацію про паркувальні майданчики та стоянки міста. Знайти цю інформацію можна перейшовши у розділ «Мапа міста», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, якщо на мапі міста натиснути на відповідну позначку з меню, розгорнеться вікно з умовними позначками. Натискати потрібно на ту позначку, якою зазвичай маркують геолокацію або місце знаходження.

Окремим пунктом у новому вікні буде розділ «Паркувальні місця». Натиснувши на нього, можна отримати інформацію про діючі стоянки та паркувальні місця уздовж доріг.

А з допомогою кліку на конкретну паркову можна дізнатись, скільки на ній є місць для автівок в цілому, платна вона, чи безкоштовна, а також скільки місць там передбачено для людей з інвалідністю.

У міськраді сподіваються, що це спростить для водіїв необхідність дотримуватись правил дорожнього руху в частині паркування транспортних засобів, а також дозволить завчасно продумувати свій маршрут з урахуванням можливості залишити автівку у разі необхідності.