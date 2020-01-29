У Вінниці почали масштабний проєкт з модернізації вуличного освітлення

У Вінниці за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) розпочали масштабний проєкт з модернізації вуличного освітлення.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Вінниця спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) розпочала реалізацію масштабного проєкту з модернізації вуличного освітлення. На трьох вулицях – Соборній, Пирогова та Келецькій – планують встановити 680 LED-світильників», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, після запуску нової системи освітлення центральних магістралей місто буде економити на електроенергії близько 2 млн грн на рік.

На вулиці Соборній вже розпочали прокладати підземні короби, в які згодом перенесуть усі повітряні лінії, зокрема, кабелі інтернет-провайдерів та електромережі. Це підготовчий етап проєкту. Згодом замість старих ламп тут встановлять енергоефективні LED-світильники. Паралельно проводяться тендерні процедури з визначення виконавця цих робіт.

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Як повідомляло агентство, упродовж 2019 року у Вінниці встановили понад 800 енергоефективних світлодіодних світильників. Заміна старих вуличних світильників на світлодіодні розпочалася 2015 року, і замінено вже близько 18% від загальної кількості. Їх використання дозволяє зменшити енерговитрати на освітлення міських територій майже на 30%. Загалом місто інвестувало у встановлення світлодіодних світильників 11,5 млн грн.

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) – це міжнародна фінансова організація, заснована у 1990 році урядами п'яти північних країн: Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Основна мета її діяльності - позитивно впливати на довкілля. НЕФКО фінансує та реалізує винятково проєкти «зеленого росту» та кліматичні проєкти, надаючи пріоритетне значення проєктам у Східній Європі, регіоні Балтійського моря, Арктичному та Баренцовому регіонах.

Фото: vmr.gov.ua