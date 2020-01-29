У Миколаєві карантин оголосили в 23 закладах освіти

Наразі у 14 закладах освіти міста Миколаїв призупинено навчання через грип та ГРВІ, а з 30 січня карантин оголошено ще у 9 закладах.

Про це повідомляє Управління освіти Миколаївської міської ради у Facebook. Читайте також: Всі школи Маріуполя закривають на карантин «З 30 січня 2020 року ... призупиняється освітній процес у школах №№ 29, 49, 11, 20, 32, 22, гімназії №41, юридичному ліцеї та муніципальному колегіуму імені В.Д. Чайки. Станом на сьогодні призупинено навчання в 14 закладах освіти м.Миколаєва», - йдеться у повідомлені.