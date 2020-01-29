Чугуїв під Харковом залишився без води через аварію

Більша частина міста Чугуїв Харківської області з вечора 28 січня залишилася без водопостачання через аварію на колекторі.

Про це повідомляє Чугуївська міська рада.

«Зі вчорашнього вечора було припинено водопостачання більшої частини Чугуєва через аварію на каналізаційному колекторі на вулиці Харківській на перехресті з Ростовською трасою. Наразі тривають ремонтні роботи», - йдеться у повідомленні.

За даними міськради, наразі проводиться ремонт каналізаційного колодязя, який став причиною аварії.

Як пояснив заступник міського голови Костянтин Бармін, два роки тому з 50 колодязів, які розташовані по вулиці Харківській, капітально було відремонтовано 10, а саме той, що наразі став причиною аварії, на той час був у задовільному стані.

За попередньою інформацією, вода має з’явитися у кранах протягом дня.

Фото: Чугуївська міська рада.