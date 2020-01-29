Три масштабні ДТП заблокували рух у напрямку Дніпра на Криворізькому шосе

На Дніпропетровщині сьогодні зранку сталися одразу три ДТП, через що довелося повністю перекрити рух автострадою зі сторони Кривого Рогу до Дніпра.

Про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області. «Сьогодні близько 10-ї години ранку на Криворізькому шосе сталося одразу три ДТП, в яких зіткнулися 7 автомобілів. Два з них — вантажівки. Одна людина постраждала. Її шпиталізували», - йдеться в повідомленні. Читайте також: ДТП на Закарпатті: дев'ятеро постраждалих, серед них - троє дітей Наразі на місці працюють патрульні. Рух у напрямку Дніпра на даний момент перекритий.