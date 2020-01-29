Три масштабні ДТП заблокували рух у напрямку Дніпра на Криворізькому шосе
Фото
Укрінформ
На Дніпропетровщині сьогодні зранку сталися одразу три ДТП, через що довелося повністю перекрити рух автострадою зі сторони Кривого Рогу до Дніпра.
Про це повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.
«Сьогодні близько 10-ї години ранку на Криворізькому шосе сталося одразу три ДТП, в яких зіткнулися 7 автомобілів. Два з них — вантажівки. Одна людина постраждала. Її шпиталізували», - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці працюють патрульні.
Рух у напрямку Дніпра на даний момент перекритий.