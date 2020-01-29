ЮНІСЕФ та USAID мають намір допомогти Донеччині з водопостачанням

У Краматорську міжнародні організації ЮНІСЕФ та USAID заявили про плани допомоги КП «Компанія «Вода Донбасу».

Про це повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Міжнародні організації заявили про плани допомоги КП «Компанія «Вода Донбасу». ...У Краматорську відбулась зустріч першого заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза, представників профільних департаментів та КП «Компанії «Вода Донбасу» зі спільною делегацією ЮНІСЕФ, регіональної місії USAID в Україні та Білорусі, проєкту USAID «Економічне відновлення Східної України», проєкту USAID «Проєкт енергетичної безпеки». Під час зустрічі вони обговорили проблеми, пов’язані з водопостачанням споживачів області, можливі шляхи їх розв’язання, а також узгодили технічні завдання на дослідження умов продуктивності КП «Компанія «Вода Донбасу», - йдеться у повідомленні.

Мороз констатував, що в Донецькому регіоні втрати води під час транспортування становлять до 40%, і є аварійні ділянки, які знаходяться на лінії зіткнення чи на тимчасово непідконтрольній території, до якої наразі немає доступу.

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«Ми бачимо перспективу в енергоефективності компанії, а саме: у заміні застарілого обладнання спочатку на насосній станції першого підйому, а у подальшому використання альтернативних джерел енергії задля потреб компанії «Вода Донбасу». Це дозволить зекономити до 20% коштів», - наголосив перший заступник голови.

Представники делегації наголосили, що другим етапом після аудиту компанії є пошук фінансування для реалізації наступного проєкту енергоефективності КП «Компанія «Вода Донбасу».

За словами спеціаліста регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні та Білорусі з енергетики Джона Харріса, 5 лютого буде підписано контракт, за яким проведуть аудит та вивчать можливості, операційний та фінансовий стан підприємства.

«Є потреба вивчити ситуацію, щоб покращити якість водопостачання, скоротити витрати на електроенергію. Концепція – це перший крок. Кінцевим результатом буде низка сценаріїв, які ми реалізуємо», - сказав Харріс.

Фото: dn.gov.ua