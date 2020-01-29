В Україні відкрили перший проєкт з виявлення та фіксації виборчих порушень

У Львові відкрито перший в Україні проєкт із виявлення та фіксації виборчих правопорушень.

Про це інформує пресслужба МВС.

“28 січня в рамках робочого візиту до міста Львів заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук урочисто відкрила навчально-практичну аудиторію «Модельна виборча дільниця», - йдеться у повідомленні.

Проєкт створено в співпраці з ВГО «Громадська мережа «Опора» на базі Львівського університету внутрішніх справ за сприяння Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), посольства Великобританії в Україні та під егідою Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Ковальчук, створення такої аудиторії є першим в Україні інноваційним проєктом, що дозволить поліцейським опанувати не тільки теоретичні основи виборчих правопорушень, а й відразу ж продемонструвати здобуті знання для їх виявлення та фіксації.

Уточнюється, що така аудиторія стане практичним майданчиком, де поліцейські, члени ДВК, студенти та курсанти відпрацьовуватимуть навички ефективного реагування на порушення виборчого законодавства, а також навчатимуться фіксації та збору доказової бази в умовах виборчого процесу.

Водночас тут буде можливість відтворити роботу виборчої комісії під час засідання та у день голосування.

“У жовтні цього року нас очікують місцеві вибори. І дуже важливо запобігти фальшуванню результатів волевиявлення, створити умови, які б абсолютно унеможливили будь-яку маніпуляцію з виборчими документами, не допустити порушення таємниці голосування або підкупу виборців. Ми й надалі робитимемо все, щоб протистояти навіть натякам впливу на суб'єктів виборчого права”, - підкреслила заступник міністра.

У свою чергу заступник Посла Великобританії в Україні Хелен Фейзі зауважила, що зміцнення демократичних процесів - один із пріоритетів уряду Великої Британії та посольства Великої Британії в Україні.

«Наша спільна програма спрямована на те, щоби зробити ті інституції, які працюють у виборчому процесі, більш ефективними. І роль Національної поліції у тому, щоби вибори були прозорими та такими, що відображають волю народу України», - наголосила Фейзі.

Окремо старший міжнародний радник IFES Україна Гаральд Йепсен підтвердив готовність і надалі співпрацювати з МВС та наголосив на тому, що завдання Міжнародної фундації виборчих систем - допомогти Україні у проведенні виборів за найкращими світовими практиками.

Також під час відкриття «Модельної виборчої дільниці» відбулася презентація нового навчального курсу «Виборчі правопорушення у діяльності Національної поліції України».

Зокрема, у наступному році його впровадять для студентів третього курсу юридичного факультету Львівського ДУВС та правоохоронців Заходу України, які проходитимуть підвищення кваліфікації.

Так, у підготованих навчальних матеріалах тлумачитимуть усі етапи виборчого процесу, участь поліції на кожному з них і кваліфікації порушень як адміністративного, так і кримінального характеру.

У свою чергу, голова правління ВГО «Громадська мережа «Опора» Ольга Айвазовська наголосила, що у підсумку, проєкт сприятиме зменшенню рівня корупції в державі.

«Перед нами багато викликів. І саме від належної просвітницької роботи буде залежати й рівень організації та проведення виборів. Апробація цього курсу дасть можливість поширити його надалі й в інших закладах освіти, серед працівників прокуратури, суддів», - зазначив член ЦВК Андрій Гевко.

На важливості впровадження такого курсу наголосив і заступник начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Дмитро Міхалець.

Присутнім на відкритті навчально-практичної аудиторії «Модельна виборча дільниця» показали також практичні вправи «День виборів», де відтворили порушення під час виборчого процесу та роботу на дільниці слідчо-оперативної групи.

Фото: МВС.