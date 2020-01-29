СБУ завадила встановити на дорогах Львівщини камери з російським "кодом"

У Львівській області СБУ запобігла використанню російського програмного продукту для камер відеоспостереження на автодорогах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації наприкінці минулого року оголосив тендер на закупівлю відеокамер на 8 мільйонів гривень. Переможцем стала місцева фірма”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оперативники спецслужби у ході перевірки встановили, що комерсанти використовують програмне забезпечення розробки РФ. Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на потягах, обличчя водіїв та пасажирів.

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За висновками експертів, продукт містить функцію віддаленого адміністрування шляхом використання вихідного програмного коду з території Росії, підкреслили в СБУ, зазначивши, що це могло бути використано для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами.

У результаті вжитих СБУ заходів торги визнані такими, що не відбулися, а тендер скасовано.