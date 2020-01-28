Гірники шахти “Краснолиманська” через зарплатні борги пікетували Донецьку ОДА

У Краматорську гірники шахти “Краснолиманська” пікетували Донецьку обласну держадміністрацію, вимагаючи сплати боргів по заробітній платі.

Про це 28 січня у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної держадміністрації Павло Кириленко.

“Зустрівся з гірниками шахти “Краснолиманська”, які вийшли на акцію до будівлі Донецької ОДА: державне та приватне підприємства, які працюють на шахті, заборгували людям зарплату та мають проблеми із реалізацією вугільної продукції”, - повідомив очільник області.

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Він зазначив, що борг державного трейдера ДП “Держвуглепостач” за вже відвантажену вугільну продукцію становить понад 89 млн грн. Але проблема розрахунків за відвантажену вугільну продукцію є на усіх державних підприємствах області, і вона вже тривалий час призводить до дестабілізації роботи шахт, неможливості виплачувати заробітну плату, оплачувати спожиту електроенергію, забезпечувати виробничий процес.

“Попри те, що обласна влада не має прямих важелів впливу на ситуацію у вугільній галузі, Донецька облдержадміністрація ніколи не усувалася від проблем гірників”, - запевнив Кириленко, додавши, що цього разу ОДА допомагатиме вирішувати проблеми через профільне міністерство, Кабмін, а за потреби - з Президентом країни.

Фото: Павло Кириленко, Фейсбук