У Чернігові помилково спрацювала сирена системи цивільного захисту

У Чернігові, під час планової перевірки системи оповіщення, у багатьох районах міста випадково завила сирена.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"При перевірці проходження сигналу по лініях зв’язку для включення електросирен в автоматичному режимі оператором Цеху електрозв’язку Чернігівської філії ПАТ "Укртелеком" помилково був включений тумблер з режиму "Контроль" у режим "Робота". В результаті чого близько 10-ї години спрацювало декілька сирен по місту Чернігову", - зазначається у повідомленні.

Департамент попросив вибачення і закликав громадян зберігати спокій.

Читайте також: В Україні перевіряють пожежну безпеку у школах та дитсадках

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під час звучання сирени на сторінках соцмережі Facebook зарясніли тривожні запитання містян, що відбувається в обласному центрі. У групі Чернігів |PLUS| Чернігівщина з’явився навіть відеозапис гучного сигналу.

З нього видно, що перехожі не надто злякалися сирени, а продовжили спокійно іти у своїх справах.