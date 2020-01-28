Виставка «Українське військо: 1917-1921» відкрилася в Новоайдарі на Луганщині

В Новоайдарському районному краєзнавчому музеї сьогодні, 28 січня, відкрили виставку «Українське військо: 1917-1921», яка підготовлена Українським інститутом національної пам’яті.

Про це повідомляє Новоайдарська районна державна адміністрація у Facebook.

«Сто років тому формування власного війська для України було надзвичайно важливим, адже молодій державі з перших і до останніх днів існування доводилось боротися з агресією сусідів. Підґрунтям тодішніх українських військ стали національні традиції минулих епох. Однак й сучасний військовий досвід тих років мав вагомий вплив», - йдеться в матеріалах експозиції.

У Новоайдарі відкрили виставку «Українське військо: 1917-1921» / Фото: Новоайдарська райдержадміністрація

Виставка розповідає про становлення Українського війська та його організацію, легендарних командирів, роди військ, однострої та відзнаки, зброю, бойові операції 1917-1921 років, наших героїв початку ХХ століття.

Виставка «Українське військо: 1917-1921» викликала чималий інтересів у жителів та гостей Новоайдарщини. На її відкриття зібралося багато охочих познайомитися зі сторінками історії української державності.