На Сумщині чверть теплопостачальних підприємств затягують з перерахунком вартості послуг

На Сумщині залишаються 5 виробників тепла, або майже чверть від працюючих, які досі не зробили перерахунок для споживачів вартості наданих послуг.

Про це 27 січня під час апаратної наради в Сумській ОДА повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Сергій Луговий.

«Станом на 27 січня в області одинадцять із шістнадцяти виробників теплової енергії прийняли відповідні рішення щодо зменшення розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення на різному рівні, в середньому на 20%. А ось 5 підприємств з коригуванням вартості затягують», - зазначив посадовець.

За його словами, серед тих, хто досі не здійснили споживачам перерахунок розміру вартості послуги з централізованого теплопостачання за грудень 2019 року відповідно до постанови Кабміну, значаться два теплопостачальні підприємства Сум, а також Охтирки, Шостки і Лебедина.

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С Луговий додав, що департамент житлово-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації з метою реалізації державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, контролю за цінами направив листа до Держпродспоживслужби в Сумський області щодо проведення позапланових перевірок теплопостачальних підприємств Сумської області, що не виконали постанову в частині перерахунку нарахувань за теплову енергію та комунальні послуги для споживачів.

Фото: sm.gov.ua