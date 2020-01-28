Водіїв попереджають про туман і мокрі дороги

У вівторок, 28 січня, покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре через невеликий дощ та туман.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодор.

“Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре. На перевальних ділянках доріг Торунського, Івашківського та Орявського перевалів місцями невеликий дощ, Ужоцький перевал - туман. Також в центрі, деяких західних та східних областях країни спостерігається туман, Закарпатській, Миколаївській та Херсонській областях місцями невеликий дощ. Стан покриття мокрий, на Вишківському перевалі місцями засніжене”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 216 одиниці техніки та 260 робітників.