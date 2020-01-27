Через сутички на мітингу ОПЗЖ у Харкові відкрили кримінальні провадження

Після сутичок на мітингу ОПЗЖ на підтримку російської мови, який відбувся під стінами Харківської ОДА, поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Біля Харківської ОДА пройшло зібрання громадян. Під час заходу відбулася штовханина, яка була локалізована силами поліції. В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38-річний громадянин, поліцейський та представники ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потерпілий громадянин також повідомив до поліції про те, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика.

У результаті відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно із санкціями цих статей - до 5 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини, а також особи, причетні до правопорушень.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 січня біля Харківської ОДА під час штовханини між представниками ОПЗЖ, які вимагали збільшити обсяг російськомовного викладання у школах, та активістами патріотичних громадських організацій невідомі розпорошили сльозогінний газ.

Постраждали декілька осіб, утому числі двоє журналістів. Згодом стало відомо, що до офтальмологічної лікарні з опіками очей доправили оператора СТБ та поліцейського.