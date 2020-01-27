Через сутички на мітингу ОПЗЖ у Харкові відкрили кримінальні провадження
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Біля Харківської ОДА пройшло зібрання громадян. Під час заходу відбулася штовханина, яка була локалізована силами поліції. В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38-річний громадянин, поліцейський та представники ЗМІ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, потерпілий громадянин також повідомив до поліції про те, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика.
У результаті відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно із санкціями цих статей - до 5 років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини, а також особи, причетні до правопорушень.
Як повідомляв Укрінформ, 27 січня біля Харківської ОДА під час штовханини між представниками ОПЗЖ, які вимагали збільшити обсяг російськомовного викладання у школах, та активістами патріотичних громадських організацій невідомі розпорошили сльозогінний газ.
Постраждали декілька осіб, утому числі двоє журналістів. Згодом стало відомо, що до офтальмологічної лікарні з опіками очей доправили оператора СТБ та поліцейського.