На Донеччині через грип на карантин закрили майже 60 шкіл

У Донецькій області через захворюваність учнів на грип та ГРВІ у 59 школах повністю призупинено навчання, у 9 школах – частково.

Про це 27 січня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Для запобігання розповсюдження інфекції, станом на сьогодні, 27 січня, у 59 школах повністю призупинено навчання, у 9 школах – частково», - написав очільник області.

Він зазначив, що повністю закриті на карантин 18 шкіл у Добропіллі, 16 – у Покровську, 10 – у Селидовому, 9 – у Мирнограді, 4 – в Новогродівці, по одній – у Лимані та Мангушському районі. Частково – у Маріуполі (7) та Краматорську (2).

Також, як повідомив сайт Сєвєродонецької міської ради, і в цьому місті прийнято рішення призупинити навчальний процес в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах відділу освіти Сєвєродонецької міської ради з 28 січня по 3 лютого включно.

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«За інформацією ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України», рівень захворюваності по області на 5% нижчий загальноукраїнського. Лабораторними дослідженнями підтверджена циркуляція на території області вірусів грипу типу А. Клінічний перебіг зафіксованих випадків захворювання відносно легкий», - констатував Кириленко.