В Одесі через грип закривають школи на двотижневий карантин
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі міськради.
"Сьогодні члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення - ввести в загальноосвітніх школах карантинні заходи", - зазначили в пресслужбі.
У департаменті освіти і науки уточнили, що дошкільні заклади вирішено поки не закривати, оскільки рівень захворюваності в дитсадках значно нижчий, ніж в школах.
За даними головного спеціаліста відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства облуправління Держпродспоживслужби Ольги Балановської, "наприкінці минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс в Одесі майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідпоріг. Причому, 75% хворих - діти шкільного віку".
Балановська додала, що в Одесі циркулює вірус грипу А H1N1.
Фото: odessa.online