В Одесі через грип закривають школи на двотижневий карантин

Загальноосвітні школи Одеси закривають з 28 січня на двотижневий карантин через епідемію грипу та ГРВІ.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі міськради.

"Сьогодні члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення - ввести в загальноосвітніх школах карантинні заходи", - зазначили в пресслужбі.

У департаменті освіти і науки уточнили, що дошкільні заклади вирішено поки не закривати, оскільки рівень захворюваності в дитсадках значно нижчий, ніж в школах.

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За даними головного спеціаліста відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства облуправління Держпродспоживслужби Ольги Балановської, "наприкінці минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс в Одесі майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідпоріг. Причому, 75% хворих - діти шкільного віку".

Балановська додала, що в Одесі циркулює вірус грипу А H1N1.

Фото: odessa.online