Укрзалізниця заявляє, що водій потяга не винен у смертельній ДТП на Закарпатті

За повідомленням Укрзалізниці, ДТП на переїзді в Тячеві на Закарпатті спричинив водій вантажівки ЗІЛ, порушивши правила дорожнього руху. За попередніми висновками експертної комісії, вини залізниці в ДТП немає.

Про це йдеться на офіційному сайті АТ "Укрзалізниця".

“Сьогодні, 27 січня, близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштино — Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію із пасажирським поїздом № 14 сполученням Київ — Солотвино. Внаслідок ДТП постраждало три особи, які перебували у вантажівці, з них дві зазнали смертельних травм. Працівники локомотивної бригади та пасажири поїзда не постраждали”, - йдеться в повідомленні.

Як інформують в Укрзалізниці, на період ліквідації наслідків ДТП залізничники оперативно організували автотранспорт для доставки пасажирів поїзда зі станції Буштино до станції Солотвино та зі станцій Солотвино, Тересва й Тячів до станції Буштино.

"За попередніми висновками експертної комісії, вини залізниці нема. Аварія на переїзді сталася внаслідок грубого порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху. Знехтувавши попередженням звукової та світлової сигналізації, він виїхав на колію та спричинив зіткнення з поїздом", - зазначили в Укрзалізниці.

Розслідування обставин та причин аварії триває.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на закарпатську поліцію, сьогодні, близько 12 год., на залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів потяг зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще один пасажир вантажівки госпіталізований.