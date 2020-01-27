У ДТП у Львові постраждали троє медиків швидкої допомоги

У Львові легковий автомобіль зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги. Потерпіли водій легковика та три члени екіпажу екстреної медичної допомоги.

Про це у Facebook повідомив департамент цивільного захисту ОДА.

“27 січня близько 01.30 год. у м. Львів, на перехресті вул. Промислова та вул. Липинського, відбулось зіткнення легкового автомобіля з автомобілем бригади екстреної медичної допомоги. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та 3 члени екіпажу автомобіля ЕМД у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги”, - зазначено у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, додали у поліції Львівської області.

Фото: lv.npu.gov.ua