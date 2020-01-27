На Закарпатті вшанували пам'ять жертв Голокосту

Сьогодні, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, в закарпатському місті Мукачево відбувся мітинг-реквієм.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА в Facebook.

“27 січня у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту в місті Мукачево біля пам`ятного знаку «Чоловікам, жінкам, старим та дітям, які були жорстоко вбиті в часи фашистської окупації тільки тому, що вони були євреями», відбувся мітинг-реквієм”, - йдеться в повідомленні.

Про жахіття війни, величезну людську трагедію та необхідність пам'ятати гіркі сторінки минулого, щоб ніколи не допустити подібного, говорили у своїх виступах голова ветеранської громадської організації євреїв Мукачева Алла Агафонова та керівник Мукачівської юдейської громади Абрагам Лейбович.

Згідно з обліком, який у 1944-1945 роках проводила надзвичайна комісія, край населяли 112 500 євреїв. У концтаборах Освенцима, Дахау та інших було знищено понад 100 тисяч осіб. Після війни повернулися додому лише 7 тисяч.