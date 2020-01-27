В Одесі вшанували пам'ять жертв Голокосту

Біля пам'ятника жертвам Голокосту і в'язням гетто в Прохоровському сквері Одеси сотні людей узяли участь у церемонії з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Керівники міста та області, представники дипмісій, Асоціації колишніх в'язнів гетто в Одеській області, інших єврейських громадських організацій, військовослужбовці поклали квіти до підніжжя скульптури "Дорога смерті" і вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв Голокосту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми згадуємо про трагічні події середини ХХ століття і про ті помилки людства, повторення яких не можна допустити в жодному разі. Адже загинули мільйони людей. Вшановуючи їх пам’ять, ми нагадуємо молоді про уроки минулого, які потрібно засвоїти", - зазначив директор департаменту внутрішньої політики Одеської міськради Олександр Жильцов.

Крім того, у Єврейському культурному центрі «Beit Grand» відбудеться перегляд документального фільму «Турецький паспорт», приурочений до цієї скорботної дати. А в одеському Музеї Голокосту - жертв фашизму представлена ​​виставка «Одеса-Париж-Аушвіц. Доля художника».

Фото: Depo.Одеса.