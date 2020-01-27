Дорожники попереджають водіїв про туман та мокрі дороги

У понеділок, 27 січня, через туман у ряді областей України покриття на дорогах державного значення мокре на деяких перевалах - засніжене.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодор.

“Закарпатська область - місцями невеликий дощ, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська область - місцями туман. Покриття на дорогах державного значення сухе, у Закарпатській області місцями мокре. На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому перевалі місцями невеликий дощ. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений, на Торунському, Яблуницькому та Ужоцькому - місцями мокрий”, - йдеться у повідомленні.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок.

Зазначається, що для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 41 одиниці техніки та 65 робітників.