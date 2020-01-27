На Донеччині відкрили перший молодіжний артмедіацентр

У Мирнограді на Донеччині відкрили перший в області молодіжний артмедіацентр MED.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

«У Мирнограді відбулась презентація роботи нового молодіжного центру MED... На його створення витрачено 1,4 млн грн: 700 тис. грн з обласного бюджету та 700 тис. грн з місцевого бюджету», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що MED є унікальним для Донецької області – це перший артмедіацентр у регіоні.

На Донеччині відкрили молодіжний артмедіацентр / Фото: dn.gov.ua

Основною його метою є об’єднання під одним дахом усіх сучасних та технологічних захоплень молоді задля пошуку, розвитку і підтримки здібних особистостей та реалізації творчого потенціалу.

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Зокрема, MED об'єднує студію звукозапису, молодіжне інтернет-радіо, YouTube TV, концертний майданчик, відеомайстерню та школу звукорежисури.