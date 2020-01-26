Пісні, музеї та кіно: у Львові проходить свято гуцульської культури

У Львові в неділю проходить фестиваль гуцульської культури під гаслом "Гуцульська культура об’єднує Україну".

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Для львів’ян і гостей міста гуцули підготували видовищну культурно-мистецьку програму...Творчі народні колективи демонструють на сцені гуцульську співанку, пісню, народний танець та багато інших здобутків старовинної культури”, - йдеться у повідомленні.

День гуцульської культури у Львові / Фото: Львівська міська рада

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Гуцули пропонують львів’янам також тури вихідного дня Верховинським районом, запрошують у туристичні мандрівки Карпатами — на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Рекламні проспекти турів вихідного дня пропонують відвідати музеї Івана Франка, Гната Хоткевича, Петра Шекерика-Доникового, «Гуцульщина», музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музеї фільмів «Тіні забутих предків», «Олекса Довбуш», «Анничка», музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря» та інші.