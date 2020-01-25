Мокрий сніг, мороз та +9: якими будуть наступні п’ять днів

Починаючи з неділі, 26 січня, і в наступні кілька днів опадів в Україні не передбачається, температура коливатиметься навколо нуля градусів.

Про це повідомили Укрінформу в Укргідрометцентрі.

"У неділю, 26 січня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; у Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

27 січня хмарно з проясненнями, без опадів.

28 січня у південних, центральних та східних областях дощ подекуди з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 8° тепла.

В Карпатах невеликий мокрий сніг з дощем, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

29-30 січня в Україні часом мокрий сніг та дощ, 29 січня в Карпатах значні опади.

Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні до 10° тепла.

У Києві й столичній області 26-27 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

28 січня без опадів, вдень 29 січня дощ з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.