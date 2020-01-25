У Кропивницькому затримали трьох підозрюваних у вбивстві адвоката

У Кропивницькому правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві відомого адвоката та замаху на вбивство іншого місцевого жителя.

Про це повідомляє управління карного розшуку поліції Кіровоградщини.

"На Кіровоградщині правоохоронці затримали учасників злочинної групи, підозрюваних у вбивстві відомого адвоката та замаху на вбивство іншого місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у результаті проведених заходів працівниками управління карного розшуку, слідчими слідчого управління поліції області, спільно з управлінням стратегічних розслідувань, працівниками управління Служби безпеки України в області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та із залученням спецпідрозділів КОРД, роти поліції особливого призначення та «Альфа» у обласному центрі було затримано трьох місцевих жителів, віком 45, 48 та 54 роки.

"На теперішній час їм повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство та умисне вбивство)", - додають у поліції.

Крім того, зазначається, що у рамках кримінального провадження на території міста Кропивницького та області правоохоронцями проведено близько 40 обшуків, у результаті яких вилучено речові докази. У кримінальному провадженні триває досудове слідство.

Як повідомлялося, 22 січня у Кропивницькому біля слідчого ізолятора невідомі з автомобіля розстріляли з автоматичної зброї адвоката Олександра Іванова та тяжко травмували його знайомого.

Фото: Управління карного розшуку поліції Кіровоградщини