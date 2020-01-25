Сьогодні в Україні до 9° тепла, місцями мокрий сніг та дощ

У суботу, 25 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, вдень від 0 до 9° тепла. В окремих регіонах дощ та мокрий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"25 січня в Україні хмарно з проясненнями. У східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла; на Закарпатті та Прикарпатті вночі 4-9°, у гірських районах до 12° морозу, вдень 3-8° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 25 січня буде хмарно, але без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. У Київській області теж без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.