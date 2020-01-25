У Харкові презентували книгу спогадів видатного мовознавця Юрія Шевельова

Книгу спогадів видатного українського мовознавця, історика української літератури, критика Юрія Шевельова, вперше видану у Харкові, презентували у громадський організації "Кіноклуб "Нова Україна".

Подію кореспонденту Укрінформу прокоментував засновник клубу, заслужений журналіст України, координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

"Книгу спогадів харків'янина Юрія Шевельова, який увійшов в історію як всесвітньо відомий українсько-американський славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції, під назвою "Я - мене - мені... (і навкруг)" видано у видавництві, яке засновано земляком, кандидатом філософських наук Олександром Савчуком та зазнало відомості книгами про видатних українців", - зазначив Чистилін.

За його словами, сам Шевельов цю книгу, видану свого часу у Нью-Йорку (де він, професор Гарвардського та Колумбійського університетів, жив та був похованій у 2002 році), називав історією великої і ще не закінченої війни, маючи на увазі історію взаємовідношень України і Росії. "Його творча спадщина становить понад 900 праць, а його теза про найстрашніших ворогів України всіх часів досі не втрачає актуальності", - сказав Чистилін.

За його словами, за ініціативою відомого українського письменника Сергія Жадана - члена організації "Кіноклуб "Нова України", Юрія Шевельову у Харкові буде встановлено меморіальну дошку.

Як повідомлялося, меморіальну дошку Юрію Шевельову, встановлену за громадської ініціативи 3 вересня 2013 року у центрі Харкові на гроші, зібрані фондом національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, вже через три години демонтували троє невідомих. Тоді пресслужба головного управління МВС у Харківській області повідомила, що міліція проводить перевірку за фактом демонтування пам’ятної дошки, але винуватців не було знайдено.