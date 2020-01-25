Виконувача обов’язків голови одного з райсудів Львівщини викрили на хабарі — САП

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі виконувача обов’язків голови одного з районних судів Львівської області.

Про це ідеться на сторінці САП у Facebook.

“У п’ятницю, 24 січня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків голови одного з районних судів Львівської області”, - ідеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що вказана особа висловила прохання громадянину надати грошову винагороду за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Як зазначається, суддю викрито після одержання ним другої частини обумовлених коштів.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру.

У САП інформують, що у Вищому антикорупційному суді вже розглядається справа за обвинуваченням цього судді.

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Так, в конце 2018 года судья этого суда был разоблачен на получении 1 тыс. евро неправомерной выгоды, которые он требовал у гражданина за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.