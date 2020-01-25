Виконувача обов’язків голови одного з райсудів Львівщини викрили на хабарі — САП

Виконувача обов’язків голови одного з райсудів Львівщини викрили на хабарі — САП

Укрінформ
Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі виконувача обов’язків голови одного з районних судів Львівської області.

Про це ідеться на сторінці САП у Facebook.

“У п’ятницю, 24 січня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків голови одного з районних судів Львівської області”, - ідеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що вказана особа висловила прохання громадянину надати грошову винагороду за непритягнення до адміністративної відповідальності.

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Як зазначається, суддю викрито після одержання ним другої частини обумовлених коштів.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру.

У САП інформують, що у Вищому антикорупційному суді вже розглядається справа за обвинуваченням цього судді.

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Так, в конце 2018 года судья этого суда был разоблачен на получении 1 тыс. евро неправомерной выгоды, которые он требовал у гражданина за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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