В Україні на вихідні прогнозують від -12° до +9°

В Україні 25-26 січня вдень очікується від -12° до +9°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"25 січня в Україні хмарно з проясненнями. У східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла; на Закарпатті та Прикарпатті вночі 4-9°, у гірських районах до 12° морозу, вдень 3-8° тепла", - зазначається у повідомленні.

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У Києві 25 січня буде хмарно, але без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. У Київській області теж без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

26-27 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише 27 січня вдень у Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг з дощем; у Кіровоградській, південних областях та в Криму дощ. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (26 січня в Карпатах 2-7° морозу); вдень 0-5° тепла, на півдні країни (26 січня і на Прикарпатті) 3-8° тепла.

У Києві і столичній області 26-27 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

28 січня у південній частині України, вдень і в східних та більшості центральних областей, 29 січня дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла, 29 січня у південній частині до 10° тепла.

У Києві і столичному регіоні 28 січня без опадів, вдень 29 січня дощ з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

30 січня - 1 лютого в Україні очікується невеликий сніг, у південній та східній частинах помірні мокрий сніг та дощ; 2-3 лютого переважно без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла (2-3 лютого від 2° морозу до 3° тепла); 30-31 січня у південній частині вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.