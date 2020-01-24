Захисникам України присвятили виставку ікон у Чернігові
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступник директора музею Олена Пономаревська.
"Ця виставка приурочена до Дня соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут та присвячена всім воїнам-захисникам України - полеглим і живим. На ній представлено 33 ікони та 9 різноманітних церковних предметів", - розповіла Пономаревська.
За її словами, експозиція демонструє християнську ієрархію побудови "воїнства Господнього", якими є святі ратники та заступники. На її найвищому щаблі знаходиться Ісус Христос, а вже за ним ідуть архангели, мученики, священники, ченці та світські особи, які словом і ділом творили добро заради Бога і людей.
Відтак, на іконах представлені образи Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці, архістратига Михаїла, Юрія Змієборця, Святого Миколи Угодника та інших святих заступників.
"Кожен із них є воїном духовним. Без образу Миколи Угодника, наприклад, козаки не ходили в похід. Образ Почаївської Богоматері в 1675 році допоміг зупинити наступ турецьких військ на Почаївську обитель на Волині. Богородиця Бердичівська - головна святиня Полісся, яка однаково шанується як католиками, так і православними", - додала заступник директора музею.
Окрім ікон, цікавим для відвідувачів є також великий старообрядницький хрест, який раніше прикрашав один із храмів Чернігівщини.
Виставку зібрано з творів іконопису та предметів, що були врятовані музейниками ще в радянські часи і зберігалися у фондах музею. Працюватиме виставка до 10 травня.