Захисникам України присвятили виставку ікон у Чернігові

У Чернігівському обласному художньому музеї ім. Григорія Галагана напередодні відкрилась виставка ікон XVIII-XX століть "Небесне воїнство", присвячена Дню Соборності України, Дню пам’яті Героїв Крут та всім захисникам Української держави.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступник директора музею Олена Пономаревська.

"Ця виставка приурочена до Дня соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут та присвячена всім воїнам-захисникам України - полеглим і живим. На ній представлено 33 ікони та 9 різноманітних церковних предметів", - розповіла Пономаревська.

За її словами, експозиція демонструє християнську ієрархію побудови "воїнства Господнього", якими є святі ратники та заступники. На її найвищому щаблі знаходиться Ісус Христос, а вже за ним ідуть архангели, мученики, священники, ченці та світські особи, які словом і ділом творили добро заради Бога і людей.

Відтак, на іконах представлені образи Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці, архістратига Михаїла, Юрія Змієборця, Святого Миколи Угодника та інших святих заступників.

"Кожен із них є воїном духовним. Без образу Миколи Угодника, наприклад, козаки не ходили в похід. Образ Почаївської Богоматері в 1675 році допоміг зупинити наступ турецьких військ на Почаївську обитель на Волині. Богородиця Бердичівська - головна святиня Полісся, яка однаково шанується як католиками, так і православними", - додала заступник директора музею.

Окрім ікон, цікавим для відвідувачів є також великий старообрядницький хрест, який раніше прикрашав один із храмів Чернігівщини.

Виставку зібрано з творів іконопису та предметів, що були врятовані музейниками ще в радянські часи і зберігалися у фондах музею. Працюватиме виставка до 10 травня.