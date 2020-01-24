У Чернігові пройшов перший в Україні конгрес STEM-освіти

У Чернігові, на першому конгресі STEM-освіти, йшлося про актуальність розвитку даного напрямку в Новій українській школі, необхідність підвищення інтересу школярів до вивчення математики, а також профорієнтацію випускників на інженерні та природничо-математичні спеціальності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чернігівська область - перша в Україні, де порушується зазначена тема. Ми робимо це тому, що 2020 рік оголошений Роком математики, і питання STEM-освіти в Новій українській школі набуває особливої актуальності. Річ у тім, що результати ЗНО з математики, фізики, природничих предметів сьогодні - дуже плачевні, а державі не вистачає фахівців з відповідними знаннями. Це говорить про те, що рівень освіти у школах треба підіймати", - пояснила суть проблеми заступниця голови ГО "Центр освітніх реформ "Наші діти" Лариса Почечун.

За словами організаторів, участь у конгресі взяли понад 200 людей: вчителі, директори шкіл, начальники управлінь освіти, представники Міністерства освіти і науки України, керівники ОТГ і районів, науковці та бізнесмени. Вони говорили про STEM-освіту як напрям, що розвиває логічне мислення, розуміння природи сучасних технологій та вміння ними користуватися; як інструмент зменшення дефіциту кадрів у всіх сферах діяльності; про створення умов для реалізації STEM-освіти в навчальних закладах, підготовку відповідних кадрів тощо.

"Ми маємо проблему, що випускники шкіл не вступають на математичні, природничі та інженерні спеціальності, виключенням є лише комп’ютерні науки. Впроваджуючи STEM-освіту, ми робимо профорієнтацію учнів на зазначені спеціальності, готуємо їх до повсякденного життя, демонструємо важливість математичної підготовки та її місце в реальному світі", - сказав ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Ушинського Анатолій Заліський.

Представниця Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" Ірина Василашко підкреслила, що Міністерство освіти й науки цього року "зробило важливі кроки для того, щоб STEM-освіта була профінансована і розвивалася".

На сесіях, які в межах заходу проводилися для кожної категорії присутніх окремо, йшлося про людський капітал і місце STEM-освіти в сучасному світі; її можливості й виклики, світовий та український досвід; розпорядок та умови фінансування у 2020 році; плани й перспективи в громадах; очікувані результати впровадження STEM-освіти для учасників освітнього процесу та громад.

"На практичних локаціях були, зокрема, представлені прийоми й методики для вчителів, які вони зможуть використовувати на уроках для підвищення зацікавленості учнів у математиці. Їм розповіли, як математика поєднується з фізикою, хімією, біологією, надали багато іншої корисної інформації", - поінформувала Почечун.

Як приклад на конгресі наводили мультимедійний навчальний контент KM MEDIA ED PROFI, який розробило видавництво "Країна мрій". Відеоуроки та навчальний контент затверджені МОН, і вже використовуються у Новій українській школі.

Як відомо, акронім STEM розшифровується наступним чином: S - science (наука), T - technology (технологія), Е - engineering (інженерія), М - mathematics (математика). Це - напрям в освіті, за якого в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент у поєднанні з інноваційними технологіями. Багато розвинених країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США проводять державні програми в галузі STEM-освіти. Нині цей тренд активно впроваджується в Україні в межах концепції Нової української школи.

Перший конгрес STEM-освіти у Чернігові ГО "ЦОР "Наші діти" організувала за підтримки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Фото: Наталія Потапчук