ДБР затримало поліцейського за розбійний напад на будинок пенсіонерів

Чинний і колишній поліцейські організували розбійний напад на будинок пенсіонерів в Одеській області. Обох затримало ДБР.

Про це повідомили у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

«Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, затримали чинного і колишнього поліцейських за фактом вчинення розбійного нападу з проникненням у житло», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2020 року поліцейський батальйону поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Одеській області та колишній поліцейський Ізолятору тимчасового тримання разом із двома невстановленими особами вчинили розбійний напад на будинок мешканця одного із сіл на Одещині з метою заволодіння його грошовими коштами. Попередньо встановлено, що інформатором злочинної групи виступив діючий правоохоронець.

У ніч з 23 на 24 січня 2020 року правоохоронця та його колишнього колегу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, планується повідомити затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, а також звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Фото: ДБР