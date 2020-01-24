Гірники ДП "Львіввугілля" призупинили акцію протесту

Профспілкові лідери ДП "Львіввугілля" після досягнення домовленості з владою щодо розв'язання боргових проблем призупинили акцію протесту. Але заявляють, що поновлять її у разі невиконання анонсованих кроків з вирішення боргової кризи до 1 лютого.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Після трьох діб голодування профспілкові лідери призупинили акцію протесту у будівлі Львівської ОДА. Гірників другої зміни шахти "Червоноградська" ДП "Львіввугілля" теж вмовили не залишатися у вибої, як це планувалося ними раніше",- зазначив Волинець.

У разі невиконання до 1 лютого анонсованих кроків з вирішення боргової кризи, представники незалежного профспілкового руху готові у будь-який момент повернутися до протестних заходів.

Напередодні перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський заявив про досягнуті домовленості щодо розв'язання проблеми з боргами перед ДП "Львіввугілля".

Так, ПАТ "Центренерго" зобов'язується щоденно переводити на рахунки ДП "Львіввугілля" не менше 10 млн грн за відвантажене вугілля (станом на 21.01.20 заборгованість ПАТ "Центренерго" перед ДП "Львіввугілля" становить 168 млн грн). Калуська ТЕС зобов'язується щоденно переводити на рахунки ДП "Львіввугілля" не менше 1 млн грн (станом на 21.01.20 заборгованість Калуської ТЕС перед ДП "Львіввугілля" - 19 млн грн). Уряд бере зобов'язання до кінця місяця надати ДП "Львіввугілля" держпідтримку.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня профспілкові лідери ДП "Львіввугілля" розпочали голодування у приміщенні Львівської ОДА, вимагаючи повного погашення заборгованості по зарплаті перед працівниками підприємства.

23 січня гірники ДП "Львіввугілля" заявили про початок акції з безстрокового перекриття дороги міжнародного значення Львів — Рава-Руська.

Станом на 16 січня зарплатна заборгованість перед ДП "Львіввугілля" становила 317,79 млн грн (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).