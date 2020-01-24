Разумков вручив особовому складу Військово-морського ліцею відзнаки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час робочої поїздки до Одеси вручив особовому складу Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Безкоровайного відзнаки та висловив сподівання наступного разу зустрітися з ними в Криму, де майорітиме український прапор.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“З 2014 року багато що змінилося в нашій державі, у тому числі й ставлення до армії та захисту Батьківщини. Потрібно зробити ще багато для того, щоб повернути Крим та Донбас. Але сподіваюся, що наступного разу ми з вами зустрінемося уже в Криму, де знову майорітиме український прапор”, - зазначив Разумков.

Як зазначає пресслужба Апарату ВР, Голова Верховної Ради у рамках робочої поїздки до Одеської області ознайомився з навчальною базою військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного та поспілкувався з педагогами й учнями закладу.

Разумков також вручив особовому складу ліцею відзнаки Верховної Ради за зразкове виконання службових обов’язків, відданість справі навчання та військово-патріотичного виховання молоді, сприяння захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо: у квітні 2014 року через анексію Криму Військово-морський ліцей передислоковано з Севастополя до Одеси. Приховано було вивезено Бойовий прапор. 1 вересня 2014 року Військово-морський ліцей відновив своє функціонування в Одесі.

Фото: iportal.rada.gov.ua