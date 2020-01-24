СБУ запобігла розтратам бюджету під час постачання газу на Тернопільщині

Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів посадовцями районних держадміністрацій Тернопільщини під час постачання природного газу місцевим закладам освіти.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років низка бюджетних установ регіону здійснювала закупівлі природного газу за завищеними цінами в інтересах комерційних структур. Попри те, що ціна природного газу на ринку енергоресурсів знизилась майже у двічі, посадовці укладали додаткові угоди з постачальниками, у яких вартість продукції тільки зростала”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми висновками, через дії посадовців державі завдано збитків на суму понад 2,5 мільйона гривень.

За матеріалами СБУ органами прокуратури області розпочато чотири кримінальні провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Після документування протиправних дій розпочато переукладання збиткових договорів на ринкових умовах. Це дозволить зекономити бюджетам 7,5 мільйона гривень під час поточного опалювального сезону.